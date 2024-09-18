Ünlü senarist hayatını kaybetti!
Senarist Can Sinan Tekgündüz, 49 yaşında hayatını kaybetti. "Tatar Ramazan", "O Hayat Benim" ve "İffet" gibi birçok projeye imza atan ünlü senaristin ölümü, sevenlerini derinden üzdü.
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Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Tekgündüz, sağlık sorunlarını çevresine anlatmamayı tercih etmişti.
Pek Çok Yapımda Emeği Vardı
Can Sinan Tekgündüz, ''Dilek Taşı'', "Tatar Ramazan", "O Hayat Benim", "İffet" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi pek çok yapımda önemli roller üstlenmişti. Vefat haberi, yakın çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.