Ünlü senarist hayatını kaybetti!

Senarist Can Sinan Tekgündüz, 49 yaşında hayatını kaybetti. "Tatar Ramazan", "O Hayat Benim" ve "İffet" gibi birçok projeye imza atan ünlü senaristin ölümü, sevenlerini derinden üzdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü senarist hayatını kaybetti!
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 Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Tekgündüz, sağlık sorunlarını çevresine anlatmamayı tercih etmişti.

Pek Çok Yapımda Emeği Vardı

Can Sinan Tekgündüz, ''Dilek Taşı'', "Tatar Ramazan", "O Hayat Benim", "İffet" ve "Kanunsuz Topraklar" gibi pek çok yapımda önemli roller üstlenmişti. Vefat haberi, yakın çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.

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senarist hayatını kaybetti
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