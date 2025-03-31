Volkan Konak’ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi. KKTC polisi, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Volkan Konak’ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde sahne aldığı konser sırasında aniden fenalaşarak yaşamını yitiren Volkan Konak’ın cenazesi, başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Burada gerçekleştirilen ön otopsinin ardından, sanatçının naaşı tabuta konularak cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na götürüldü.

Konak’ın cenazesi, tarifeli uçakla İstanbul’a gönderildi. Daha sonra sanatçının memleketi Trabzon’a götürüleceği öğrenildi.

KKTC POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesi, KKTC makamlarını da harekete geçirdi. Polis yetkilileri, sanatçının ölümüyle ilgili resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konak’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı otopsi ve ileri tetkiklerin yapılacağı bildirildi. Yetkililer, incelemelerin ardından kamuoyuna daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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