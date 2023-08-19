Yöresel lezzetler bu kitapta toplandı

Kahramankazan Belediyesi tarafından yöresel yemeklerin tariflerinin bulunduğu bir yemek kitabı yayımlandı.

Yöresel lezzetler bu kitapta toplandı
Yöresel lezzetler bu kitapta toplandı
Editör: Süleyman Daban

Kahramankazan Belediyesi tarafından yöresel yemeklerin tanıtıldığı ve yemek tariflerinin yer aldığı yemek kitabı yayınlandı. Kahramankazan yemek kültürünün yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği ve 106 sayfadan oluşan kitapta yöresel çorba, tatlı, hamur işleri, et yemekleri gibi birçok yemek fotoğraflarıyla birlikte yer aldı.

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Kahramankazan Belediyesi tarafından yöresel yemeklerin tanıtıldığı ve yemek tariflerinin yer aldığı yemek kitabı yayınlandı. Kahramankazan yemek kültürünün yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği ve 106 sayfadan oluşan kitapta yöresel çorba, tatlı, hamur işleri, et yemekleri gibi birçok yemek fotoğraflarıyla birlikte yer aldı. Kahramankazan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu hazırlanan yemek kitabı, bu alanda Kahramankazan’da ilk olma özelliğini taşıyor. Akıcı, sade ve anlaşılır bir dilin kullanıldığı kitap, Kahramankazan’da yöresel lezzetler anlamında bir kaynak eser olma özelliği de taşıyor. Kitap, ilk etapta bin adet bastırılarak, kütüphanelere ve yemek programı yapan televizyon kanallarına gönderildi. Ayrıca kitabın sonunda belediyenin girişimleri sonunda Kazan kavunu ve Kazan kavurmasına verilen coğrafi işaret tescil belgelerine de yer verildi.

Kahramankazan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucu hazırlanan yemek kitabı, bu alanda Kahramankazan’da ilk olma özelliğini taşıyor. Akıcı, sade ve anlaşılır bir dilin kullanıldığı kitap, Kahramankazan’da yöresel lezzetler anlamında bir kaynak eser olma özelliği de taşıyor. Kitap, ilk etapta bin adet bastırılarak, kütüphanelere ve yemek programı yapan televizyon kanallarına gönderildi. Ayrıca kitabın sonunda belediyenin girişimleri sonunda Kazan kavunu ve Kazan kavurmasına verilen coğrafi işaret tescil belgelerine de yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kültür sanat # Yöresel lezzet # kahramankazan
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