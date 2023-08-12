Yürüyen Köşk’e ilgi büyük!

Yürüyen Köşk’ün hikayesini anlatan Tutuk, Atatürk’ün 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere Ertuğrul yatıyla yola çıktığını Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınardan çok etkilendiğini ifade etti. Tekneyle kıyıya çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını istediğini ifade eden Tutuk, şu sözleri kullandı:

- Ahşap, iki katlı bu ev 22 günde yapılarak, 12 Eylül 1929’da tamamlanıyor. Bir yıl sonra 1930 yılının yaz aylarında Atatürk Millet Çiftliği’ndeki köşküne geliyor. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk, “Dal kesilmeyecek, köşk kaydırılacak” diyor. Bunun üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi’nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılıyor ve temelin altına tramvay rayları yerleştiriliyor. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılıyor, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülme işlemi tamamlanıyor. Bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılıyor. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtuluyor.

"ÖNEMLİ KARARLAR YÜRÜYEN KÖŞK'TE ALINDI"

1929 yılından günümüze kadar korunan Yürüyen Köşk ile ilgili bilgiler veren Tutuk, şu sözleri söyledi:

- Çevre bilinci konusunda bir ilk teşkil eden Yürüyen Köşk’ümüzde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dönemin önemli Türk ve yabancı devlet adamlarını burada ağırlamıştır. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihine yön verecek önemli kararları yine bu köşkte almıştır. Atatürk, köşke 1930-1937 yılları arasında aralıklarla gelip gitmiştir.

"YILLIK 80 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR"

Köşkün yılda 80 bin kişiyi ağırladığını söyleyen Tutuk, şu sözleri söyledi: