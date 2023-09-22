Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihimizin önde gelen isimlerinden olan Şevket Dağ’ın (1875-1944) eserleri, “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” isimli sergide ilk kez toplu olarak sergileniyor. Humanis ve Bozlu Art Project iş birliği ile gerçekleşecek bu kapsamlı sergi, İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren görülebilecek olan sergi, 25 Kasım 2023 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda ziyaretçilere açık olacak.

1875 yılında doğan Şevket Dağ, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk Türk öğrencilerinden biri olarak Osman Hamdi Bey, Alexandre Vallaury ve Salvatore Valeri gibi isimlerden ders alır. 1897 yılında okuldan birincilikle mezun olur. İlk kişisel sergisini İstanbul Kuyucu Murat Paşa Türbesi’nin yakınlarında yer alan bir muhallebici dükkanında açan Şevket Dağ, daha sonra çeşitli karma sergilere katılır. Atina, Münih, Sofya, Brüksel, Paris, New York gibi şehirlerde düzenlenen sergilere katılarak, uluslararası sanat çevrelerinde de tanınır. Bu sergilerde çeşitli ödüller ve madalyalar kazanır. 1909 yılında Galatasaray Lisesi’nde resim öğretmenliği yapmaya başlayan sanatçı, aynı yıl kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alır. 1914 Kuşağı Sanatçıları ile çeşitli sergilerde yer alır. Özellikle iç mekânları konu edinen çalışmaları ile tanınan Dağ, cami, han, çarşı gibi mekânları gerçekçi bir yaklaşımla ortaya koyar. Yaşamının son yıllarında politika ile ilgilenerek Konya ve Siirt milletvekilliği görevinde bulunur, 1944 yılında hayata veda eder. Resimlerindeki detaylı ve eşsiz iç mekân tasvirleriyle sanat tarihimizde önemli bir yere sahip olan Şevket Dağ’ın eserleri, sanatçının yaşamının ardından farklı karma sergilerde yer alsa da bugüne kadar, sanatçının çok sayıda eserinin bir arada görülebileceği kapsamlı bir sergi düzenlenmedi. İstanbul’un tarihi mekanlarına odaklanan çok sayıda esere imza atan Şevket Dağ, bu sergi vesilesiyle, çok değer verdiği İstanbul ile yeniden kucaklaşmış olacak. “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisi, sanatçının toplam 65 eserini, kendisine ait çeşitli objeler, arşiv belgeleri ve fotoğraflar eşliğinde bir araya getiriyor.