Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni dönem: Artık "KOOP Market" ismiyle yola devam edecek

Türkiye genelinde yaygın satış ağıyla hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kurumsal kimliğinde stratejik bir dönüşüme imza attı. İstanbul'da düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında, market zincirinin yoluna artık yeni bir isim ve vizyonla devam edeceği kamuoyuna duyuruldu.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda, yeni marka "KOOP Market" olarak tanıtıldı.

TABELALARDA KADEMELİ DEĞİŞİM

Toplantıda söz alan Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, marka dönüşümünün detaylarını paylaştı. Halepli, kurumun yeni vizyonunu, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla 'KOOP Market' markasıyla hizmet vermeye devam edecek" sözleriyle özetledi.

Yaklaşık 6 aydır süren bir yenilenme çalışmasının ürünü olan bu değişiklik, mevcut mağazaların tamamını bir anda kapsamayacak. Genel Müdür Halepli, maliyet ve operasyonel süreçleri gözeterek izleyecekleri yolu şu ifadelerle aktardı: "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz."

"BİZ BİR MARKET DEĞİLİZ, EKOSİSTEMİN SON HALKASIYIZ"

Yeni ismin ve iletişim dilinin, aracıları ortadan kaldıran yapıyı daha net vurguladığını belirten Halepli, KOOP Market'in sadece ticari bir işletme olmadığını savundu.

Halepli, sistemin işleyişine dair, "Biz bir market değiliz. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca markanın yeni reklam filminin yarından itibaren ekranlarda olacağı belirtildi.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise kurumun uyguladığı "Uçtan Uca Model"in detaylarına değindi. Bademli, bu sistemin tarladaki tohumdan başlayıp tüketicinin çatalına kadar uzanan entegre bir yapı olduğunu vurguladı.

Çiftçiye verilen desteğin kapsamını anlatan Bademli, "Tarladaki tohumdan başlıyor, tüketicinin çatalına kadar uzanan bir model var" diyerek şu bilgileri verdi: "Hasat yaparken destek veriyoruz. Türk çiftçisinin üretmiş olduğu ürünleri alıp lisanslı depolarımıza daha sonra da kendimize ait olan tesislerde, olmayanlarda da başka tesislerde işleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Ham maddeden raftaki ürüne kadar tamamen gelişen bir model, bu sebepten uçtan uca diyoruz, her aşamasında varız. Ekim, hasat, depolama, üretim, markalaştırma, perakende ve satışta."

2025 yılını yatırım yılı olarak ilan eden Bademli, tüketici profilinin ve beklentilerin değiştiğine dikkat çekti. Özellikle gençlerin alışveriş alışkanlıklarının farklılaştığını belirten Bademli, şeffaflık ve yeni ufuklar vizyonuyla marka değişikliğine gittiklerini ifade etti.

Bademli, mağazalarda hayata geçirilen ve büyük ilgi gören dolum istasyonları projesine de değindi. Plastik ve cam atığını azaltmayı hedefleyen proje hakkında Bademli şunları söyledi: "Vatandaşın evden plastik ya da cam ürününü getirip istediği ürünü sütte, yağda doldurup evine götürmek ve tabiata zarar vermemek amacıyla yapılmış bir proje. Şu an Türkiye çapında 4 mağazamızda var. Sıfır Atık Projesi kapsamında önümüzdeki yıl toplam 10 mağazada olacağız. Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de. Tüketicilerin ilgisi gayet iyi, vatandaş bunu önemsiyor. Hem tabiatı kirletmemek adına hem de ambalaj maliyetleri ürüne yansımadan daha uygun fiyata vatandaş bu ürünle buluşturulduğu için önemsiyor. 'Neden bizim semtimizde yok? Neden bizim ilimizde yok?' diye de talep geliyor."

2026 HEDEFİ: 150 YENİ MAĞAZA VE BÜYÜKŞEHİRLER

Kısa sürede 4 bin 500 mağazaya ulaşan zincirin büyüme stratejisi de netleşti. İstanbul ve diğer büyükşehirlerde genişleme hedeflerinin sürdüğünü belirten Bademli, gelecek planlarını şu sözlerle açıkladı: "4 bin 500 mağazaya ulaştıktan sonra vatandaşın beklentisi değişti. Hedef kitleler değişiyor. Gençler farklı alışverişler yapmak istiyor. Bir isim değişikliği yaptık, bu isim değişikliğinde yeni konseptler herkese hitap edecek, şeffaf, güvenilir, en kaliteli ürünü, en uygun fiyata halkımızla buluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bademli sözlerini, "2026'daki hedefimiz yeni konseptimizle yaklaşık 150 ilave mağazayla hayatımıza devam edeceğiz. Bu yılı 4 bin 500 mağazayla kapatacağız" diyerek noktaladı.