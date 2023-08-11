11 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın son iş gününde 11 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

11 AĞUSTOS 2023 CUMA GÜNÜ YAYIN AKIŞINDA KANALLARDA HANGİ YAPIMLAR VAR?

Kanal D, güne "Küçük Ağa" ve "Afili Aşk" gibi sevilen dizilerle başlıyor. Öğleden sonra "Gelinim Mutfakta" ile lezzetli anlar yaşanacak ve akşam saatlerinde ise yabancı sinema keyfi "Ölümsüz" ve "Sakın Dışarı Çıkma" ile devam edecek.

Show TV, "Yeşil Vadi'nin Kızı" ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi programlarla güne enerjik bir başlangıç yapıyor. Akşamın ilgi çekici içeriklerinden biri de "Tarzan Rıfkı" adlı yerli sinema filmi olacak.

ATV, "Kardeşlerim" ve "Aldatmak" gibi dizilerle gün boyu izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Akşam saatlerinde ise "Gerçek Kahraman" adlı yabancı sinema filmi ile keyifli anlar yaşanacak.

Star TV'de ise "Erkenci Kuş" ve "Kiralık Aşk" gibi romantik diziler izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Akşamın dikkat çeken yapımı ise "Eyvah Eyvah" adlı yerli sinema filmi olacak.

TRT 1, güne "Adını Sen Koy" ve "Kalk Gidelim" gibi programlarla başlıyor. Akşam saatlerinde "Hayatımın Neşesi" dizisinin yeni bölümleri izleyicileri ekran başına çekecek.

TV8, sağlık ve yaşam konularına odaklanan "8’de Sağlık" programıyla güne başlıyor. Gün boyunca "MasterChef Türkiye All Star" ile mutfakta rekabet devam edecek.

Fox TV, "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi sevilen dizileriyle izleyicileri ekrana çekecek. Akşamın dikkat çeken yapımı ise "Kısmet" adlı dizi olacak.

Bu zengin ve çeşitli televizyon yayın akışı sayesinde izleyiciler, 11 Ağustos 2023 Cuma akşamını eğlenceli ve keyifli bir şekilde geçirebilecekler. Daha fazlası için takipte kalın!