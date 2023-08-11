11 Ağustos Cuma günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, haftanın son iş gününde 11 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN KONUSU

Tüm yolcuların hayatlarını kaybettiği büyük tren kazasından kurtulabilen tek kişi David Dunn olur. İşin daha da ilginç yanı Dunn'ın tek bir çizik bile almadan bu kazayı atlatmış olmasıdır. Bu mucizevi durum tüm insanların ilgisini çeker, en başta da bir çizgi roman müptelası ve koleksiyoncusu olan Elijah Price'ın... Price David Dunn'la tanışmak ister ve bu amacına ulaştığında ona bu kazayla ve bu gibi kazalardan nasıl kurtulduğuyla ilgili gizemli bir teoriden bahseder. Dunn'a başlarda gerçek dışı gelen bu teori zamanla kendini keşfetmeye giden yolun ilk adımı olacaktır.

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI

Bruce Willis ( David Dunn ) , Samuel L. Jackson ( Elijah Price ) , Robin Wright ( Audrey Dunn ), Spencer Treat Clark ( Joseph Dunn ) , Charlayne Woodard ( Elijah's Mother ) , Eamonn Walker ( Doctor Mathison ), Leslie Stefanson ( Kelly ) ,Elizabeth Lawrence ( The School Nurse )





SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU

Başarılı proje geliştiricisi Karl Brendt, çocukları Josefine ve Marius'u okula götürürken bir telefon alır. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşer. Sevgi dolu bir baba ve koca olan Karl, kimliği belirsiz bir adam tarafından zorla alıkonulur. Kendisine şantaj yapanların istediklerini yapmazsa hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzeredir.

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN OYUNCULARI

Hannah Herzsprung, Christiane Paul, Emily Kusche, Carlo Thoma, Nora Huetz, Jasmina Al Zihairi, Mareike Fell, Simon Werner gibi isimler yer alıyor.

TARZAN RIFKI FİLMİNİN KONUSU

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal - (Tarzan Rıfkı), Suna Yıldızoğlu ( Melahat), Saadettin Erbil ( Abdullah), Asuman Arsan (Manyak Rıfat'ın öldürdüğü kadın) , Dinçer Çekmez (Zeki), Ece Berkant ( Gül) , Yadigar Ejder (Bitirim), Ünal Gürel (Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü) , Adem Taşay ,Süheyl Eğriboz ( Manyak Rıfat), Coşkun Göğen ( Abdullah'ın adamı), Ekrem Dümer ( Polis müdürü), Demiray Erül (Komiser Asım), Zeki Sezer ( Kerpeten Hüsnünün adamı), Hakkı Kıvanç ( Abdullahın adamı), Hayri Caner ( İskelet )

GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU

Gerçek Kahraman, açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıradışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Taika Waititi gibi isimler yer alıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI

Demet Akbağ, Ata Demirer, Şehsuvar Aktaş, Caner Alkaya, Özge Borak, Okan Çabalar, Bican Günalan , Salih KalyonBülent Şakrak, Ali Savaşçı, Göktay Tosun, Tanju Tuncel, Meray Ülgen, Tevfik Yapıcı gibi isimler yer alıyor. Daha fazlası için takipte kalın! İyi seyirler!