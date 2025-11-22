21 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti’ni özetiyle geçti

21 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar gibi yüksek izlenme oranlarına sahip yapımların yeni bölümleriyle ekrana geldiği gecede, TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglere damga vurdu. Dizi hem TOTAL hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olurken, reyting oranını üç kategoride de 2 puan birden artırdı.

Taşacak Bu Deniz’in özet bölümü dahi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünü geride bıraktı. Eleni’nin annesinin kim olduğu sorusuyla merak uyandıran dizi, 15 reyting seviyesini aşarak kendi rekorunu yeniledi.

Öte yandan bu hafta 6 aylık zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, TOTAL ve AB kategorilerinde düşüşünü sürdürdü. Arka Sokaklar ise TOTAL’de dördüncü sırada yer aldı.

21 Kasım Cuma reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.77 (1)

AB: 13.68 (1)

ABC: 15.11 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.26 (3)

AB: 6.56 (3)

ABC: 7.09 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.34 (4)

AB: 2.10 (13)

ABC: 3.59 (78)