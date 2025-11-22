21 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti’ni özetiyle geçti

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar’ın ekrana geldiği 21 Kasım Cuma günü reytinglerinde TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi üç kategoride birden zirvede yer aldı. Dizi, özet bölümüyle bile Kızılcık Şerbeti’ni geçti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
21 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti’ni özetiyle geçti
Yayınlanma: Güncellenme:

21 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar gibi yüksek izlenme oranlarına sahip yapımların yeni bölümleriyle ekrana geldiği gecede, TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglere damga vurdu. Dizi hem TOTAL hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olurken, reyting oranını üç kategoride de 2 puan birden artırdı.

Taşacak Bu Deniz’in özet bölümü dahi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünü geride bıraktı. Eleni’nin annesinin kim olduğu sorusuyla merak uyandıran dizi, 15 reyting seviyesini aşarak kendi rekorunu yeniledi.

Öte yandan bu hafta 6 aylık zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, TOTAL ve AB kategorilerinde düşüşünü sürdürdü. Arka Sokaklar ise TOTAL’de dördüncü sırada yer aldı.

21 Kasım Cuma reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz
TOTAL: 14.77 (1)
AB: 13.68 (1)
ABC: 15.11 (1)

Kızılcık Şerbeti
TOTAL: 6.26 (3)
AB: 6.56 (3)
ABC: 7.09 (3)

Arka Sokaklar
TOTAL: 5.34 (4)
AB: 2.10 (13)
ABC: 3.59 (78)

Motorine indirim geliyor: Pompa fiyatlarında düşüş için tarih verildiMotorine indirim geliyor: Pompa fiyatlarında düşüş için tarih verildiEkonomi
Partizan tribünlerinde I. Murad provokasyonu: Fenerbahçe’den açıklama geldiPartizan tribünlerinde I. Murad provokasyonu: Fenerbahçe’den açıklama geldiSpor
reyting sonuçları
Günün Manşetleri
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Motorine indirim geliyor Motorine indirim geliyor
A101'e yeni indirim yağmuru! A101'e yeni indirim yağmuru!
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında! TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!
En uygun ihtiyaç kredisi hangisi? En uygun ihtiyaç kredisi hangisi?