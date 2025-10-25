24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, MasterChef sıralaması merak ediliyor

24 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanan dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC gruplarında zirvede yer alan yapımlar belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, MasterChef sıralaması merak ediliyor
Yayınlanma:

24 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanan dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları açıklandı.

Günün en çok izlenen yapımı “Taşacak Bu Deniz” oldu. Dizi, 9,69 reyting oranıyla zirvede yer aldı.
Onu, 6,48 reytingle “Kızılcık Şerbeti”, üçüncü sırada ise “Taşacak Bu Deniz (Özet)” izledi.

İlk 10 program listesinde öne çıkan diğer yapımlar şu şekilde:

4. Esra Erol’da – 4,54 reyting
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – 4,48 reyting
6. Arka Sokaklar – 4,37 reyting
7. Show Ana Haber – 3,44 reyting
8. Kızılcık Şerbeti (Özet) – 3,33 reyting
9. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 3,01 reyting
10. MasterChef Türkiye – 2,81 reyting

23 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçlarında ise TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe–Stuttgart maçı 12,52 reytingle ilk sırada yer almıştı. Diziler arasında Halef: Köklerin Çağrısı 6,05 reytingle ikinci sırada bulunmuştu.

PKK’dan “Tarihi adım” duyurusu! Yarın basın toplantısı ile açıklanacakPKK’dan “Tarihi adım” duyurusu! Yarın basın toplantısı ile açıklanacakGündem
Fenerbahçe’nin borcu 28 milyar lirayı aştı! Genel kurul öncesi tablo paylaşıldıFenerbahçe’nin borcu 28 milyar lirayı aştı! Genel kurul öncesi tablo paylaşıldıSpor
reyting reyting sonuçları
Günün Manşetleri
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?
Berhan Şimşek’ten ilk açıklama
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 12 ilde sarı kodlu uyarı!
Altında düşüş devam ediyor! Altında düşüş devam ediyor!
“Yarın tarihi bir adım atacağız!” “Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştı