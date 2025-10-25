24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, MasterChef sıralaması merak ediliyor

24 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanan dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları açıklandı.

Günün en çok izlenen yapımı “Taşacak Bu Deniz” oldu. Dizi, 9,69 reyting oranıyla zirvede yer aldı.

Onu, 6,48 reytingle “Kızılcık Şerbeti”, üçüncü sırada ise “Taşacak Bu Deniz (Özet)” izledi.

İlk 10 program listesinde öne çıkan diğer yapımlar şu şekilde:

4. Esra Erol’da – 4,54 reyting

5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – 4,48 reyting

6. Arka Sokaklar – 4,37 reyting

7. Show Ana Haber – 3,44 reyting

8. Kızılcık Şerbeti (Özet) – 3,33 reyting

9. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 3,01 reyting

10. MasterChef Türkiye – 2,81 reyting

23 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçlarında ise TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe–Stuttgart maçı 12,52 reytingle ilk sırada yer almıştı. Diziler arasında Halef: Köklerin Çağrısı 6,05 reytingle ikinci sırada bulunmuştu.