Aile Saadeti 12.Bölüm canlı izle ve kesintisiz izle: Aile Saadeti son bölüm izle

Bu gelişme, Saadet ailesini yeniden faturalar ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakır. Lüks yaşama alışan ev halkı, artık tasarruf yapmak zorundadır. Durum giderek kötüleşirken Ada, Murat'a bir iş teklifi yapar. Ancak bu teklif, Tekin'in düşmanı olan uluslararası bir şirketten gelir. Murat, ilk başta teklifi reddetse de Hakkı'ya olan borcu yüzünden köşeye sıkışır. Öte yandan Maya, Doberman'la yaşadığı ilişkiyi ailesinden gizlemeye çalışsa da Doberman'ın annesinin ortaya çıkışı her şeyi değiştirir. Maya önce Tülay'ı ardından da Harun'u ikna eder. Ancak Harun'un Doberman'a bir şartı vardır.

Saadet ailesi, bir yandan maddi sorunlarla mücadele ederken bir yandan da kişisel hesaplaşmalar ve ilişkiler arasında bocalar. Herkes için yeni bir dönem başlamak üzeredir.

