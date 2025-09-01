Aile Saadeti 12.Bölüm canlı izle ve kesintisiz izle: Aile Saadeti son bölüm izle

Murat, Emin ve Harun, güvenli olduğunu düşündükleri için Fikri'nin ofisine bıraktıkları sandığın çalındığını fark eder. Altınların kaybolmasıyla birlikte konakta ortalık karışır.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aile Saadeti 12.Bölüm canlı izle ve kesintisiz izle: Aile Saadeti son bölüm izle
Yayınlanma:

Bu gelişme, Saadet ailesini yeniden faturalar ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakır. Lüks yaşama alışan ev halkı, artık tasarruf yapmak zorundadır. Durum giderek kötüleşirken Ada, Murat'a bir iş teklifi yapar. Ancak bu teklif, Tekin'in düşmanı olan uluslararası bir şirketten gelir. Murat, ilk başta teklifi reddetse de Hakkı'ya olan borcu yüzünden köşeye sıkışır. Öte yandan Maya, Doberman'la yaşadığı ilişkiyi ailesinden gizlemeye çalışsa da Doberman'ın annesinin ortaya çıkışı her şeyi değiştirir. Maya önce Tülay'ı ardından da Harun'u ikna eder. Ancak Harun'un Doberman'a bir şartı vardır.

Saadet ailesi, bir yandan maddi sorunlarla mücadele ederken bir yandan da kişisel hesaplaşmalar ve ilişkiler arasında bocalar. Herkes için yeni bir dönem başlamak üzeredir.

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?Yurt
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı: Örgüt elebaşı tutuklandıBin 250 dolandırıcı site kapatıldı: Örgüt elebaşı tutuklandıGündem
dizi izle canlı izle
Günün Manşetleri
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Bakan Tekin canlı yayında 81 ildeki öğretmenlere hitap etti
Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Vadeli mevduatta büyük yarış! Vadeli mevduatta büyük yarış!
Banka seçimi cebinizi yakmasın! Banka seçimi cebinizi yakmasın!