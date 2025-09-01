Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar yavaş yavaş azalıyor.

Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?
 2 Eylül Salı gününden itibaren özellikle Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava dalgası bir süre daha devam edecek.

🌤️ Eylül’ün İlk Haftasında Gün Gün Hava Tahmini

1 Eylül Pazartesi

Kuzey ve doğu kesimler ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu.
Edirne, Kırklareli çevreleri, İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı çoğu bölgede mevsim normallerinin üzerinde olacak.

2 Eylül Salı

Doğu Karadeniz kıyıları (Artvin, Rize, Trabzon) sağanak yağışlı.
Diğer bölgeler güneşli.
Ankara, Eskişehir ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde sıcaklıklar 32-34°C civarında.

3 Eylül Çarşamba

Yağış alanı genişliyor; Rize, Trabzon, Artvin, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak etkili olacak.
Marmara ve İç Anadolu güneşli; sıcaklıklar 30-33°C arasında.
4 Eylül Perşembe

Karadeniz’de Batı ve Orta-Doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç Anadolu’da sıcaklıklar 32-34°C, Ege’de ise 35°C civarında.

5 Eylül Cuma

Karadeniz kıyılarında (Zonguldak’tan Artvin’e) ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Sivas, Tokat, Amasya) yerel sağanaklar etkili olacak.
Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde hava açık ve sıcak.

6 Eylül Cumartesi

Karadeniz’in doğusunda (Artvin, Rize, Trabzon) yağışlar sürecek.
Diğer bölgeler açık ve az bulutlu.
İç kesimlerde gündüz sıcaklıkları 28-30°C, kıyılarda 30-32°C olacak.

7 Eylül Pazar

Hava genel olarak açık ve güneşli.
Marmara ve Ege’de sıcaklık 32-34°C, İç Anadolu’da 30°C, Doğu Anadolu’da 25-28°C civarında ölçülecek.

