Akıllı ev cihazı kullanıcıları dikkat! Siber tehlike kapınızda

Dünyada akıllı cihazlar şantaja mı dönüşüyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, akıllı ev aletlerini kullananlar tehlikelerden nasıl korunabilir?



Robot süpürge, ses veya aydınlatma cihazları, airfryerlar ile ortam dinlemesi ve takip yapılabiliyor. Akıllı ev aletleri hayatımıza girdiğinden bu yana bazı şeyler çok daha kolay. Ancak sağladığı imkanların yanı sıra bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, akıllı cihazların kullanıcı mahremiyetini ihlal etme riski taşıdığını ve potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle hırsızlık ve dolandırıcılığa yol açabileceğini belirtiyor.

Korunmak İçin Ne Yapmalıyız?

Kullanıcılar, akıllı cihazlarının yazılımlarını güncel tutmalı ve modemlerine güçlü şifreleme yaparak uzaktan erişimi sınırlandırmalıdır. Bu önlemler, hem mahremiyeti koruma hem de siber saldırılara karşı savunma sağlayabilir.