Akıllı ev cihazı kullanıcıları dikkat! Siber tehlike kapınızda

Biri Bizi Gözetliyor programları gerçek oldu. Bir araştırma, evlerde kullanılan popüler akıllı cihazların kullanıcıları izleyebildiğini ve topladığı verileri yurt dışı sunucularına aktarabildiğini ortaya çıkardı.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
Yayınlanma: Güncellenme:

Dünyada akıllı cihazlar şantaja mı dönüşüyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, akıllı ev aletlerini kullananlar tehlikelerden nasıl korunabilir?

Robot süpürge, ses veya aydınlatma cihazları, airfryerlar ile ortam dinlemesi ve takip yapılabiliyor. Akıllı ev aletleri hayatımıza girdiğinden bu yana bazı şeyler çok daha kolay. Ancak sağladığı imkanların yanı sıra bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, akıllı cihazların kullanıcı mahremiyetini ihlal etme riski taşıdığını ve potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle hırsızlık ve dolandırıcılığa yol açabileceğini belirtiyor.

Korunmak İçin Ne Yapmalıyız?

Kullanıcılar, akıllı cihazlarının yazılımlarını güncel tutmalı ve modemlerine güçlü şifreleme yaparak uzaktan erişimi sınırlandırmalıdır. Bu önlemler, hem mahremiyeti koruma hem de siber saldırılara karşı savunma sağlayabilir.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! İşte açıklanan toplam rezerv miktarıMerkez Bankası rezervleri rekor kırdı! İşte açıklanan toplam rezerv miktarıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

akıllı cihazlar siber tehdit
Günün Manşetleri
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
38 terörist etkisiz hale getirildi 38 terörist etkisiz hale getirildi
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?