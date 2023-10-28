Angelina Jolie Ve Haluk Bilginer'den İlk Kare! Haluk Bilginer Maria Filminden Ne Kadar Kazanacak?

Tüm dünyada yankı uyandıran Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in set görüntüsü beğeni yağmuruna tutuldu. Maria adlı filmde bir araya gelen ikilinin ortaya koyacağı proje merak konusu oldu. Senaryosu Steven Knight tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğuna ise Pablo Larrain oturdu.

Angelina Jolie Ve Haluk Bilginer'den İlk Kare!

Sekiz hafta sürecek olan çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Dönem kıyafetleri hakim olacak. Maira filmi, 1970'lerde Paris'te yaşamış olan ünlü Yunan-Amerikan soprano Maria Callas'ın hayatını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

Haluk Bilginer Maria Filminden Ne Kadar Kazanacak?

En merak edilen konu ise Haluk Bilginer'in Maria filminden alacağı ücret oldu. Dünya çapınca Cannes'ten ödül alarak gururlandıran başarılı oyuncu Haluk Bilginer Maria filminden 800 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) kazanacağı iddia edildi.