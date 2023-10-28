Galatasaray Hayranlarının Radarındaki Devrim Özkan Kimdir? Devrim Özkan Mesleği Yaşı ve Aslen Nereli?

Galatasaray'n gözdesi Lucas Torreira ile sevgili olan Devrim Özkan popüler olmaya başladı. Devrim Özkan güzelliği ise hem sosyal medyada hem de Galatasaray taraftarlarının ilgi odağı haline geldi. Sizler için kısa sürede popüler olan Özkan'ı sizler için araştırdık.

Galatasaray Hayranlarının Radarındaki Devrim Özkan Kimdir?

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'nın merkezde dünyaya geldi. Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okul hayatına devam etti. 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk kez Rüya dizisi ile kamera karşısında oyunculuğa başladı.

Daha sonra Vatanım Sensin de yer aldı. Ancak en büyük çıkışını Kadir Doğu ile başrollerini paylaştığı Vuslat dizisinde yakaladı. Son olarak ise, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakteriyle sosyal medyada adeta beğeni topladı.