Annem Ankara 13.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara 13.bölüm izle

Annem Ankara dizisinin 13. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan bu dizi, üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da yaşam mücadelesi veren bir annenin etkileyici öyküsünü anlatıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Annem Ankara 13.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara 13.bölüm izle
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Bu akşamki bölümde, Burak'ın sürpriz cezaevi ziyaretiyle, Zuhal ve Hasan, o gün ofiste telefonu açanın Burak olduğunu fark ederler. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan, Burak'ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir mücadele verecektir. Hasan ve Zuhal, Burak'tan bunu saklayabilecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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