Annem Ankara 13.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara 13.bölüm izle

Bu akşamki bölümde, Burak'ın sürpriz cezaevi ziyaretiyle, Zuhal ve Hasan, o gün ofiste telefonu açanın Burak olduğunu fark ederler. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan, Burak'ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir mücadele verecektir. Hasan ve Zuhal, Burak'tan bunu saklayabilecek midir?

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