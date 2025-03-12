Annem Ankara 14.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara son bölüm izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam 14. bölümü ile ekrana geliyor. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’da tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Dizide bu hafta Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder...

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https://www.kanald.com.tr/canli-yayin