Annem Ankara 14.bölüm reklamsız ve canlı izle: Annem Ankara son bölüm izle
Annem Ankara dizisinin 14. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan bu dizi, üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da yaşam mücadelesi veren bir annenin etkileyici öyküsünü anlatıyor.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara bu akşam 14. bölümü ile ekrana geliyor. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’da tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Dizide bu hafta Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder...