Arka Sokaklar 715. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

Ekip Mesut'un duruma endişelenirken Selin'e gelen "Kızın yaşıyor!" mesajı onu alt üst eder!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arka Sokaklar 715. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
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19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır. 

Dosyaya çalışan ekibimiz Burak’ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher’le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin’in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: “Ayşecan yaşıyor!”

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