Aykut Diş ile Ankara gündemi: Siyasetin nabzı Ulusal Kanal’da

Aykut Diş soruyor, saygın konuklar yanıtlıyor. Türkiye’nin, Batı Asya’nın ve dünyanın öne çıkan başlıklarının enine boyuna tartışıldığı Ankara Gündemi programı, her perşembe saat 21.30’da Ulusal Kanal’da canlı yayında.

Özel konu ve konuklarla, özgün yorumların adresi olan Ankara Gündemi’nde siyasetin nabzı tutuluyor. Programda, ülkenin ve dünyanın gündemi; siyasetçiler, milletvekilleri, akademisyenler, uzmanlar ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılıyor. Türkiye’nin millî, üretim ve emekten yana sesi Ulusal Kanal’da, çözüm yolları enine boyuna tartışılıyor.

DOĞRU BİLGİ, NEZAKETLİ TARTIŞMA

Doğru bilginin, nezaketli tartışmanın ve özgün yorumların buluştuğu Ankara Gündemi programına siz de katılabilirsiniz. Sosyal medya hesapları ve Ulusal Kanal WhatsApp ihbar hattı üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş’in hazırlayıp sunduğu Ankara Gündemi programı, her perşembe 21.30’da Ulusal Kanal’da canlı yayında ekranlara geliyor.

AYKUT DİŞ KİMDİR?

1 Ocak 1990’da İstanbul Beyoğlu’nda doğan Aykut Diş, Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Öğrencilik yıllarında siyasi gençlik hareketlerinde aktif rol alan Diş, gazeteciliğe 2013 yılında Aydınlık Gazetesi’nde serbest yazılar kaleme alarak ve Ulusal Kanal’da yorumculuk yaparak başladı.

2020 yılında Aydınlık Gazetesi’nde tam zamanlı muhabirliğe geçen Diş, 2023’te Aydınlık’ta haber müdürlüğü görevine başladı. Aynı yıl Ulusal Kanal’da Ankara Gündemi (eski adıyla Başkent Kulisi) programını yapmaya ve sunmaya başladı.

