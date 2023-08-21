Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri?

Barbie gişelerdeki hakimiyetini Blue Beetle' a bıraktı! Barbie, vizyona girdiği beşinci hafta sonunda, ilk kez zirveden indi, yerini "Blue Beetle" filmine bıraktı. ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri? İşte detaylar...

Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri?
Son Güncelleme:

Bu hafta sonu ABD'de 21,5 milyon dolar kazanan Barbie, ülke içinde 567 milyon dolarlık toplam hasılatla yakında yılın en büyük ABD gişesini elde eden “The Super Mario Bros. Movie”yi (574 milyon dolar) geride bırakacak. 

Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri? - Resim : 1

18-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ABD gişelerinde en çok hasılat elde eden filmler ve kazandıkları hasılatlar...

BLUE BEETLE ABD GİŞELERİNDE ZİRVEYE YÜKSELDİ: 25 MİLYON DOLARLIK HAFTA SONU HASILATI

  1. "Blue Beetle" - 25 milyon dolar
  2. "Barbie" - 22 milyon dolar
  3. "Oppenheimer" - 11 milyon dolar
  4. "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" - 8,4 milyon dolar
  5. "Strays" - 8,3 milyon dolar
  6. "Meg 2: Çukur" - 6,7 milyon dolar
  7. "Talk to Me" - 3,2 milyon dolar
  8. "Perili Köşk" - 3 milyon dolar
  9. "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" - 2,7 milyon dolar
  10. "Drakula: Son Yolculuk" - 2,5 milyon dolar

Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri? - Resim : 2

BARBİE'NİN GİŞE HAKİMİYETİ SON BULDU: 22 MİLYON DOLARLIK GELİR İLE İKİNCİ SIRAYA İNDİ


Bu listede Barbie'nin hala yüksek bir gişe başarısı elde etmeye devam ettiği, ancak "Blue Beetle" filmine yerini kaptırdığı görülüyor. Barbie'nin ABD'deki toplam hasılatı 567 milyon dolar olarak belirtiliyor ve bu, "The Super Mario Bros. Movie"nin (574 milyon dolar) ardından yılın en büyük ABD gişesini elde eden ikinci film olduğunu gösteriyor.

Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri? - Resim : 3

En çok beğenilen Jason Statham filmleri! Aksiyon severler bu listeden kaçırdığınız varsa mutlaka izlemelisiniz!En çok beğenilen Jason Statham filmleri! Aksiyon severler bu listeden kaçırdığınız varsa mutlaka izlemelisiniz!Kültür Sanat
# gişe # sinemalar # Barbie # Oppenheimer
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
Öne Çıkanlar Bu haftaya dikkat! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak çözüm! - Serhat Latifoğlu değerlendirdi Bu haftaya dikkat! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak çözüm! - Serhat Latifoğlu değerlendirdi Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj