Barbie'nin gişe hakimiyeti son buldu! Blue Beetle ABD gişelerinde zirveye yükseldi! ABD gişelerinde Ağustos ayı en çok hasılat elde eden filmler hangileri?

Bu hafta sonu ABD'de 21,5 milyon dolar kazanan Barbie, ülke içinde 567 milyon dolarlık toplam hasılatla yakında yılın en büyük ABD gişesini elde eden “The Super Mario Bros. Movie”yi (574 milyon dolar) geride bırakacak.

18-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ABD gişelerinde en çok hasılat elde eden filmler ve kazandıkları hasılatlar...

BLUE BEETLE ABD GİŞELERİNDE ZİRVEYE YÜKSELDİ: 25 MİLYON DOLARLIK HAFTA SONU HASILATI

"Blue Beetle" - 25 milyon dolar "Barbie" - 22 milyon dolar "Oppenheimer" - 11 milyon dolar "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" - 8,4 milyon dolar "Strays" - 8,3 milyon dolar "Meg 2: Çukur" - 6,7 milyon dolar "Talk to Me" - 3,2 milyon dolar "Perili Köşk" - 3 milyon dolar "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" - 2,7 milyon dolar "Drakula: Son Yolculuk" - 2,5 milyon dolar

BARBİE'NİN GİŞE HAKİMİYETİ SON BULDU: 22 MİLYON DOLARLIK GELİR İLE İKİNCİ SIRAYA İNDİ



Bu listede Barbie'nin hala yüksek bir gişe başarısı elde etmeye devam ettiği, ancak "Blue Beetle" filmine yerini kaptırdığı görülüyor. Barbie'nin ABD'deki toplam hasılatı 567 milyon dolar olarak belirtiliyor ve bu, "The Super Mario Bros. Movie"nin (574 milyon dolar) ardından yılın en büyük ABD gişesini elde eden ikinci film olduğunu gösteriyor.