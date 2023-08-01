Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde taşlar yerinden oynuyor! Oyuncularda büyük atak

Salı akşamlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı diziye, ikinci sezonda yeni usta oyuncular katılacak. Yeni karakterler ve heyecan verici hikaye ile dolu yeni sezon, seyircileri merakla beklemeye başladı. Eylül ayında başlaması beklenen dizi, izleyicilerin ilgisini daha da artıracak. Peki , bu yeni oyuncular kim işte detaylar..

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN YENİ SEZONU İÇİN HEYECANLI HAZIRLIKLAR!

Salı akşamlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonu için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin hayranları, yeni sezonun heyecanını merakla bekliyor.

İKİNCİ SEZON İÇİN 2 USTA OYUNCU KADROYA KATILIYOR!

Dizinin yeni sezonunda kadroya 2 usta oyuncu daha dahil olacak. Cezayir'in teyzesi Hafize ve yeğenleri, diziye yeni bir renk katacak ve heyecan giderek artacak.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU HAFİZE TEYZE, ZEYNEP ERONAT İSE CEMİLE OLARAK KARAKTERLERE HAYAT VERECEK!

Deneyimli oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, Hafize teyze karakterine can verecek ve dizinin akışına yeni bir soluk getirecek.

Diğer usta oyuncu Zeynep Eronat ise Cemile karakterini canlandıracak.

YENİ SEZONUN BAŞLAMA TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI İZLEYİCİLER EYLÜLÜ BEKLİYOR!

Yeni sezonun başlama tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. İzleyiciler, heyecanla dizinin yeni bölümlerini beklemeye devam ediyor.

MUSTAFA ŞEVKİ DOĞAN YÖNETİMİNDE YENİ HİKAYE VE KARAKTERLERLE DOLU BİR SEZON GELİYOR!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonunu Mustafa Şevki Doğan yönetecek. Seyirciler, yeni hikaye ve karakterlerle dolu bu sezon için heyecanla beklemeye başladı.