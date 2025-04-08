Bir Gece Masalı 28.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 28.Bölüm izle

Romantik ve dramatik hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı, 28. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, diziyi canlı izlemek isteyenler için detaylar belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir Gece Masalı 28.bölüm canlı ve reklamsız izle: Bir Gece Masalı 28.Bölüm izle
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Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar. Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.

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https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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