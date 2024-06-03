Black Bruin Enerji İçeceği yeni reklam filmi lansmanı gerçekleşti!

Sunuculuğunu ünlü radyo ve televizyon sunucusu Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı etkinlikte, magazin camiasından Berkan Karabulut, Cem Belevi, Sedat Polat ve Elif Nur Yel gibi birçok özel isim yer aldı. Ayrıca, Survivor eski yarışmacısı Berkan Karabulut, sahnede gerçekleştirdiği ateşli şov ile izleyicileri büyüledi.

Black Bruin Marka Müdürü Emre Oğuz, lansmanda yaptığı konuşmada "Enerjini Yenile" sloganıyla yenilenen ambalaj tasarımına sahip yeni reklam filminin detaylarını paylaştı. Oğuz, tüketicilerin beğenisine sunulan bu yeniliklerin marka adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, lansmana misafirlerimiz ile son tüketicilerimiz ile ticari iş ortaklarımız ile böyle büyük bir aile olduğumuzdan dolayı çok mutluyum dedi. Hulusi Oğuz, bu tür etkinliklerin markanın gelişimi ve tanıtımı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer ise yaptığı açıklamada, Black Bruin enerji içeceklerinin %100 yerli ve milli olduğunu vurguladı. Örer, bu durumun ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu ve yerli üretim yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca, gelecekte yeni projelerle de karşımıza çıkacaklarını belirtti.