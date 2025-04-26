Can Borcu 17.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Can Borcu son bölüm izle

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can Borcu 17.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Can Borcu son bölüm izle
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Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

Öte yandan Ferit'in halüsinasyonları artık tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Yasemin bu tehlikenin farkında değildir. Ancak Çınar, Ferit'in Sude'ye yaptıklarını öğrenir ve Yasemin'i korumak için harekete geçer. Yasemin'in gerçeği bilmediğini düşünen Çınar, aslında onun çoktan her şeyi öğrendiğinden habersizdir. Yasemin, Ferit ve Emel'in sonunu getirmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

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