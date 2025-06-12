Çift Kişilik Oda 3. Bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle

Bu arada Kaan otelde 50 kişinin işten çıkarılması gerektiğini açıklar. Sevil ve Kaan’ın arası iyice gerilir. Tüm çalışanlar Kaan’dan nefret etmektedir. Nilüfer çalışanları atılmaktan kurtarmak için bir plan yapar. Fakat hiçbir şey planladığı gibi gitmez.

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