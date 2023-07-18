Başrollerini; ünlü oyuncu Cenk Torun ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Mahassine Merabet’in paylaştığı Esaret, Kanal7 izleyicilerini ekrana kilitliyor. Haberimizin devamında Esaret 157. bölüm izle linkini bulabilirsiniz... Dizi izle...

ESARET DİZİSİ KONUSU

Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı’nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika’da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için Afrika’ya giden ve acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun’un, Afrika’dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı…

ESARET DİZİSİ 157. BÖLÜM İZLE