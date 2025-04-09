Eşref Rüya 3.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ 3. bölümüyle ekrana gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 3.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
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Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ 3. bölümüyle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin üçüncü bölümünün konusu şöyle;

İzzet’in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze alır. Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar.

Nisan kendini kurtarmak için Eşref’i ateşe atmayı planlasa da Eşref’in başka bir yüzünü görmek Nisan’ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir. Nisan’ın Eşref’le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.

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https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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