Eşref Rüya 8.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Yetimler’in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba’nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler’de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

Eşref’in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan’a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref’e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin