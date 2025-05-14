Eşref Rüya 8.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret’e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 8.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
Yayınlanma:

 Yetimler’in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba’nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler’de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

Eşref’in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan’a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref’e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarıAltın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarıEkonomi
Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!Yurt
dizi izle
Günün Manşetleri
CHP ve AK Partili Belediyelerden atılan işçiler buluştu
ABD-Suriye arasında 25 yıl sonra ilk temas
İhtiyaç değil, bağımlılık satın alınıyor
Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı
Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem
PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Zorunlu eğitim değişecek mi?
Ev kadınlarına emeklilik geliyor
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
Çok Okunanlar
Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!
Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Şok markette büyük kampanya Şok markette büyük kampanya