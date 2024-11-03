Halktv.com haber müdürü gözaltına alındı

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

Paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı bilgisi verildi.

Ayrıca bu haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu da ifade edildi.

Halk TV'nin haricinde bazı haber sitlerinin sorumlu yazı işleri müdürleri de gözaltına alınırken Avukat İrem Çiçek hakkında da gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.