Halktv.com haber müdürü gözaltına alındı

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma açıldı. Haberi ilk yayınlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Halktv.com haber müdürü gözaltına alındı
Yayınlanma:

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

Paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı bilgisi verildi.

Ayrıca bu haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu da ifade edildi.

Halk TV'nin haricinde bazı haber sitlerinin sorumlu yazı işleri müdürleri de gözaltına alınırken Avukat İrem Çiçek hakkında da gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ESAD normalleşmeye hazır değil"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ESAD normalleşmeye hazır değil"Gündem
halk tv gözaltı yenidoğan çetesi
Günün Manşetleri
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
Bir haftada milyonlarca araç denetlendi
Malatya'da şiddetli deprem
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
Van'da kan donduran olay
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Çok Okunanlar
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Sivas'ta korkunç olay Sivas'ta korkunç olay