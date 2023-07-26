Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı parayı duyanlar kulaklarına inanamadı! İşte Instagram'dan milyonlar kazanan ünlüler

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram şimdi de kazandırdığı paralarla gündem geldi. Türkiye sıralamasında ise Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen ve birçok model ve ünlünün Instagram'dan para kazandığı biliniyor. Peki ünlüler Instagram'dan nasıl para kazanıyor? Hande Erçel ve diğer ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlülerin Instagram'dan kazandığı miktarları ve ilham verici yöntemleri sizler için derledik..

İŞTE ÜNLÜLERİN INSTAGRAM'DAN KAZANDIĞI PARALAR

HANDE ERÇEL

Hande Erçel, Türkiye'nin tanıdığı en önemli model oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Instagram'da handemiyy kullanıcı adıyla platformda bulunan Erçel'in 639 paylaşımı, 30.8 milyon takipçisi ile Türkiye'de birincisi sırada yer alıyor. Aylık 350.790 TL kazanan Hande Erçel, Instagram reklam işbirliği konusunda seçici olarak biliniyor.

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya, güzelliği ve başarılı oyunculuk kariyeri ile tanınıyor. Instagram'da serenayss kullanıcı adıyla platformda bulunan Sarıkaya'nın 1.217 paylaşımı, 10 milyon takipçisi ile Türkiye'de ünlüler arasında ikinci sırada yer alıyor. Aylık 290.375 TL kazanan ünlü oyuncunun bilinen bir giyim markasının da kapak yüzü olduğu ve sosyal medya kazancında bu markanın da etkisi söylenebilir.

AFRA SARAÇOĞLU

Afra Saraçoğlu, genç yeteneklerden biri olarak biliyor. Instagram'da afrasaracoglu kullanıcı adıyla platformda bulunan Saraçoğlu'nun 327 paylaşımı, 8.2 milyon takipçisi ile Türkiye'de ünlüler sıralamasında üçüncü olarak bulunuyor. Lakin yaptığı reklam işbirlikleri ile aylık 310.254 TL gelir elde eden ünlü oyunca ünlü bir iç giyim markasının da modelliğini yapıyor. Ayrıca devamlı reklam aldığı da dikkatlerden kaçmıyor.

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen, deneyimli bir model ve oyuncu. Instagram'da evcenf kullanıcı adıyla platformda bulunan Sarıkaya'nın 832 paylaşımı, 13.6 milyon takipçisi bulunuyor. Instagramdan aylık 276.400 TL kazanan ünlü oyuncunun, Burak Özçivit ile yaptığı evlilikten olan çocukları üzerinden de reklam işbirliğine gittiği görülüyor.

İNSTAGRAMDAN PARA KAZANMANIN YOLLARI

Instagram kullanıcılarının belirli bir takipçi üzerine çıkması durumunda reklam işbirliği için çeşitli özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

Instagram'da para kazanmanın bir diğer yolu ise takipçi sayısının yüksek olmasıyla alakalı, yüksek takipçi sayısına uygun hesaplar reklam işbirliği için şirketlerden teklif almaya devam ediyor.