Harry Potter dizisinde Adam Driver Profesör Snape mi canlandıracak? Harry Potter 2024 dizisi için isimler belli mi oluyor?

Sosyal medyada dönen iddialara göre; 2024 yılında HBO Max tarafından yayına konulan Harry Potter dizisinde Profesör Snape karakterini Adam Driver'in canlandırılacağı konuşuluyor. Planlarda bir aksaklık olmazsa 2024 yılının sonbahar ayında Harry Potter dizisinin ilk serisi yayınlanmadan Adam Driver'in Snape karakteri kulislerde konuşulmaya başlandı. Bunun yanı sıra 2024 yılında Harry Potter dizisin de yer alacak diğer oyuncularda merak konusu oldu.

HARRY POTTER DİZİSİNDE ADAM DRİVER SNAPE KARAKTERİNİ Mİ CANLANDIRACAK?

İddialar doğru mu değil mi henüz bir kesinlik yok ancak Harry Potter fan sayfaları Adam Driver'in Snap karakterine çok yakışacağına dair paylaşımlar hatta afişler hazırladı. X'te Potteroloji adlı bir hesapta yayınlanan afişe beğeni yağdı. Peki Adam Driver kimdir? Hangi karakterleri canlandırdı. Merak edilenleri sizler için derledik. Ancak henüz Adam Driver'in olup olmadığı resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

ADAM DRİVER KİMDİR?

19 Kasım 1983 yılında Amerika'da doğan Adam Driver gerçek adı Adam Douglas Driver'dır. Hayatımıza Star Wars: Güç Uyanıyor filminde Kylo Ren rolüyle giren Adam Driver'in ilk sahneye çıkışı Broadway'de gösterime sunulan "Bayan Warren'in Mesleği (2010)" adlı oyunla oldu. İlk evliliğini Joanne Tucker ile yaptı. Bu evlilikten bir çocuğu oldu ancak çift 2013 yılında ayrıldılar. 39 yaşındaki oyuncu 1.89 boyuyla oldukça dikkat çekiyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Ancak hafızalara Kylo Ren karakteriyle yer edindi.