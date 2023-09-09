Harry Potter dizisinde Adam Driver Profesör Snape mi canlandıracak? Harry Potter 2024 dizisi için isimler belli mi oluyor?

2024 yılında yayınlanması planlanan Harry Potter dizisi için oyuncu karakterler sır gibi saklanıyor. Özellikle hafızalara yer edinen Harry, Hermonie, Ron ve Snape gibi oyuncuları kimin canlandıracağı ise en merak edilen oldu! Harry Potter dizisinde Adam Driver Profesör Snape mi canlandıracak?

Harry Potter dizisinde Adam Driver Profesör Snape mi canlandıracak? Harry Potter 2024 dizisi için isimler belli mi oluyor?
Harry Potter dizisinde Adam Driver Profesör Snape mi canlandıracak?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Sosyal medyada dönen iddialara göre; 2024 yılında HBO Max tarafından yayına konulan Harry Potter dizisinde Profesör Snape karakterini Adam Driver'in canlandırılacağı konuşuluyor. Planlarda bir aksaklık olmazsa 2024 yılının sonbahar ayında Harry Potter dizisinin ilk serisi yayınlanmadan Adam Driver'in Snape karakteri kulislerde konuşulmaya başlandı. Bunun yanı sıra 2024 yılında Harry Potter dizisin de yer alacak diğer oyuncularda merak konusu oldu. 

Harry Potter dizisi 2024

HARRY POTTER DİZİSİNDE ADAM DRİVER SNAPE KARAKTERİNİ Mİ CANLANDIRACAK?

İddialar doğru mu değil mi henüz bir kesinlik yok ancak Harry Potter fan sayfaları Adam Driver'in Snap karakterine çok yakışacağına dair paylaşımlar hatta afişler hazırladı. X'te Potteroloji adlı bir hesapta yayınlanan afişe beğeni yağdı. Peki Adam Driver kimdir? Hangi karakterleri canlandırdı. Merak edilenleri sizler için derledik. Ancak henüz Adam Driver'in olup olmadığı resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. 

Harry Potter dizisi için geri sayım! Harry Potter dizisi HBO MAX'ta başladı mı? Harry Potter dizi oyuncularıHarry Potter dizisi için geri sayım! Harry Potter dizisi HBO MAX'ta başladı mı? Harry Potter dizi oyuncularıMedya

Snape karakterini Adam Driver mi oynayacak

ADAM DRİVER KİMDİR?

19 Kasım 1983 yılında Amerika'da doğan Adam Driver gerçek adı Adam Douglas Driver'dır. Hayatımıza  Star Wars: Güç Uyanıyor filminde Kylo Ren rolüyle giren Adam Driver'in ilk sahneye çıkışı Broadway'de gösterime sunulan "Bayan Warren'in Mesleği (2010)" adlı oyunla oldu. İlk evliliğini Joanne Tucker ile yaptı. Bu evlilikten bir çocuğu oldu ancak çift 2013 yılında ayrıldılar. 39 yaşındaki oyuncu 1.89 boyuyla oldukça dikkat çekiyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Ancak hafızalara Kylo Ren karakteriyle yer edindi. 

Adam Driver kimdir

Harry Potter ilk üç filmi 8 Eylül'de tekrar vizyonda! Harry Potter vizyon tarihi 2023Harry Potter ilk üç filmi 8 Eylül'de tekrar vizyonda! Harry Potter vizyon tarihi 2023Kültür Sanat
# adam driver harry potter # harry potter 2024 dizi # adam driver kimdir # medya # kimdir
Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı
9 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı
Öne Çıkanlar 💔 Çocuğunun Gözü Önünde Darp Edilen Hemşireye Meslektaşlarından Destek! [OLAY GÖRÜNTÜLER] - Ulusal 💔 Çocuğunun Gözü Önünde Darp Edilen Hemşireye Meslektaşlarından Destek! [OLAY GÖRÜNTÜLER] - Ulusal Neymar Brezilya tarihine geçti! Neymar Brezilya tarihine geçti!