İnci Taneleri 38.Bölüm kesintisiz ve canlı izle: İnci Taneleri son bölüm izle
Bu akşam, sevilen dizi "İnci Taneleri"nin 38. bölümü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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Bu akşam, sevilen dizi "İnci Taneleri"nin 38. bölümü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İnci Taneleri, BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaktadır.