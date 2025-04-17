İnci Taneleri 40.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Yeni bölümde Azem, Ferda’yı görebilme umuduyla gittiği okuldan eli boş dönse de karşısına çıkan eski bir öğrencisi onu geçmişe götürür. Dilber, mecburen verdikleri aranın ardından sahneye dönmeye hazırlanırken; Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi yüzünden huzursuzluk yaşar.

Cihan, Semi hakkında öğrendiği gerçeklerle sarsılır ve ondan tamamen uzaklaşır. Bu süreçte Elif’le yeniden yakınlaşmaya başlar. Ancak mahalledeki tarafların sertleşmesi, Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin habercisidir.

Azem sonunda Ferda ile bir şekilde iletişim kurmayı başarır. Fakat Ferda’nın hayata tutunabilmesi için Azem’in çabaları tek başına yeterli olmayacaktır.

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