İnci Taneleri 40.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Senaryosu yapım şirketi tarafından kabul edilen Azem Hoca, kendisine yapılan müdahalelerden hoşlanmaz. Onun Dilber'e bakışı herkesten farklıdır: "İşte o an Dilber'in farkına vardığı şey; onun bu dünyadan başka yeri, başka çaresi olmadığı gerçeğiydi...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnci Taneleri 40.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle
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Yeni bölümde Azem, Ferda’yı görebilme umuduyla gittiği okuldan eli boş dönse de karşısına çıkan eski bir öğrencisi onu geçmişe götürür. Dilber, mecburen verdikleri aranın ardından sahneye dönmeye hazırlanırken; Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi yüzünden huzursuzluk yaşar.

Cihan, Semi hakkında öğrendiği gerçeklerle sarsılır ve ondan tamamen uzaklaşır. Bu süreçte Elif’le yeniden yakınlaşmaya başlar. Ancak mahalledeki tarafların sertleşmesi, Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin habercisidir.

Azem sonunda Ferda ile bir şekilde iletişim kurmayı başarır. Fakat Ferda’nın hayata tutunabilmesi için Azem’in çabaları tek başına yeterli olmayacaktır.

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