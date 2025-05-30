Kızılcık Şerbeti 103.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Tanıtımda, Işıl ve Koray’ın, Pembe’nin ölümü hakkında konuşmalarına şahit olan Mustafa, oğlundan af dileyerek eline silah alıyor. Mustafa’nın yapacaklarından endişelenen Nilay’ın yardım isterken balkondan düştüğü tanıtımda Işıl’ın organize ettiği “Yaza Merhaba Partisi” adeta kana bulanıyor. Elinde silahla partiye gelen Mustafa’nın önce Işıl’ı vurması ardından onu durdurmak isteyen Fatih’le arasında yaşanan arbedede silahın patlaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

Hamile olan Kıvılcım’ın yere yığıldığı nefes kesen tanıtımda Mustafa’nın, Abdullah’ı nişan aldığında ekrana gelen silah sesiyle fenomen dizide yaşanacaklar büyük merak konusu oluyor.

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