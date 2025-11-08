Kızılcık Şerbeti 113. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı bomba gibi!

Kızılcık Şerbeti’nin 113. bölüm fragmanı yayımlandı. Dizinin yeni tanıtımı, ilişkilerdeki büyük kırılmaları, açığa çıkan yasak aşkı ve aile içi çatışmalarıyla gündeme oturdu.

Ekranların sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Her yeni bölümüyle merak uyandıran dizi, bu hafta da olayların merkezine yasak aşk ve ihanet temasını taşıyor. Yayınlanan 113. bölüm fragmanı, diziseverlerde şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Tanıtımda, 112. bölümde başlayan gerilim dolu olayların ardı arkası kesilmiyor. İlişkilerdeki küçük çatlaklar bu kez kırılma noktasına ulaşıyor. Özellikle Işıl ile Leo arasındaki yasak ilişkinin ortaya çıkması, tüm dengeleri altüst ediyor. Bu gizli ilişkiyi Nilay’ın fark etmesi, dizide yeni bir kaosun fitilini ateşliyor.

113. BÖLÜMDE HER ŞEY DEĞİŞECEK

Yeni fragmanda, Doğa cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Abdullah’tan, Kıvılcım ve Ömer’in ilişkilerinin sona erdiğini öğrenen Doğa, bu bilgiyle sarsılıyor. Öğrendiği gerçek, onun kendi gündemini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.
Diğer yandan, Ömer’in cezaevinde geçirdiği anlar duygusal sahnelere sahne oluyor. Kıvılcım, bebeğiyle birlikte Sönmez’i de yanına alarak Ömer’i ziyaret ediyor. Bu buluşmada hem duygu yüklü hem de gerilim dolu anlar yaşanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kızılcık Şerbeti
