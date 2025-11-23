Kral Kaybederse bitiyor mu? Son üç bölüm duyurusu final iddialarını doğruladı

Kral Kaybederse adlı dizi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri netlik kazandı. Yapımın üç bölüm sonra ekrana veda edeceği kesinleşti.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı dizi, finale doğru yaklaşırken izleyicilerin merakını artırıyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda, hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya eklenen yeni karakterler final iddialarını güçlendirmişti.

Yayınlanan son fragmanda “son üç bölüm” ifadesine yer verilmesiyle birlikte final kararı izleyiciyle paylaşılmış oldu. Diziyi takip eden izleyiciler gelişme karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.