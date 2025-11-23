Bu hatayı yapmayın: Evlerde yüzde 40’a ulaşan ısı kaybı faturaları yükseltiyor

Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarında özellikle akşam saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerine düşerken, uzmanlar kombi ve petek bakımının önemine dikkat çekiyor. Uyarılara göre bakım yapılmayan cihazlarda yüzde 40’a varan ısı kaybı oluşurken, arızalar nedeniyle yüksek faturalar ve masraf kalemleri ortaya çıkabiliyor.

Havaların soğumasıyla kombi kullanımı yoğunlaşırken, kış boyunca çalışacak cihazların bakımı bu dönemde büyük önem taşıyor. Uzmanlar, ihmal edilen bakımların hem yüksek enerji tüketimine hem de pahalı arızalara yol açtığını belirtiyor.

Kombi Bakım Uzmanı Osman Yaman, düzenli bakımın yakıt tasarrufu ve cihazın ömrü için kritik olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

MASRAFLAR ARTABİLİR

“Kombi bakımı cihazın içerisinde bulunan parçaların daha uzun ömürlü olabilmesi için yapılması gereken bir işlemdir. Hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli bir şekilde ısınmanın daha iyi bir şekilde olabilmesi için yapılır. Yapılmadığı takdirde müşterilerimizin cihazı içerisindeki parçaların daha kısa sürede bozulmasına sebep oluyor. Bakımını yapmış olduğumuz cihazda da uzun zamandır bakımı yapılmamış ve belirli problemler oluşmuş. Cihazın içerisindeki ana eşanjör, bu parça hesaba girdiği zaman yüksek maliyetli bir parça. Eğer düzenli bakımı yapılmış olsaydı bu parçaya hiç bir şey olmayacaktı. Bakım bin 500 lira gibi bir ücretle yapılabilecekken şuan arızalandığı için 12-13 bin civarında bir masraf çıkabilir.”

Yaman, bakımsız kombilerde ciddi verim kaybı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakamlara bakacak olursak yüzde 20 ile 40 arasında verim kaybı olabiliyor. Bakım yapılmadığı takdirde ısı verimi düşüyor. Kullanım çoğalıyor bunun da otomatik olarak faturalara yüksek yansıması oluyor. Peteklerin alt kısmında soğukluk meydana gelerek oda sıcaklığı farkları oluyor. Cihaz içerisindeki parçaların da kısa sürede arızalanmasına neden oluyor. Biz bu cihaza bakım yapıyoruz ama bir çok parçası olan plakalı eşanjör, yoğuşma sifonu, ateşlemesi, genleşme tankının havası gibi parçaların daha sökülerek tek tek kontrol edilmesi şart.”

Kullanıcıların kendi imkanlarıyla petek temizliği yapabileceğini söyleyen Yaman, kombi iç aksamına müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı:

BAKIMI KENDİMİZ YAPABİLİR MİYİZ?

“Bazı müşterilerimiz kendileri yapmak istiyor, yapabilir mi sorusuna evet petek temizliğini yapabilir. Banyoda bulunan gider tahliye vanasından yapabilir ama biz cihaza dokunmamalarını rica ediyoruz. Elektronik parça fazla olduğu için daha büyük zararlar verilebilir.”

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül de bakım ihmalinin hem cihaz hem de fatura yükünü artırdığını belirterek şunları söyledi:

ISI DEVİRDAİMİ

“Her yıl periyodik olarak temizlenirse yüzde 30 ile 40 gibi avantaj sağlayacak ama bunu temizlemedikleri takdirde sürekli eşanjöre yük bindiği için sürekli faturaların da bir yükselme olarak gelecek. Dediğimiz gibi her yıl bunu güzel periyodik olarak bir bakım yapılırsa avantaj sağlayacak. Biz oda olarak, petek önlerinde herhangi bir koltuk, perde, peteklerin üzerine estetik dursun diye mermer gibi şeyler konuluyor ama bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü ısı kaybı oluyor. Bunların önü açık olmalı ve üst tarafı açık olmalı ki ısı devirdaimini iyi sağlaması gerekiyor.”

Uzmanlar, kış boyunca yüksek faturalarla karşılaşmamak ve cihaz arızalarını önlemek için kombi ve petek bakımının profesyonel ekiplerce düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtiyor.