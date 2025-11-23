Sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek! Yeni haftada kış havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde gerileyeceğini ve batı bölgelerde yağışların etkisini artıracağını açıkladı. Lodosun etkisini kaybetmesiyle yerini soğuk hava ve zaman zaman fırtına hızına ulaşan rüzgârlara bırakacağı belirtiliyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Çanakkale çevresi ile Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği ifade ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, sabah saatlerinden itibaren özellikle Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların kuvvetli olabileceğini belirterek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Son günlerde lodos nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bu hafta düşmeye başlayacağı kaydediliyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların bir anda 8–9 derece azalması bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa 22°C: Öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış.

Çanakkale 19°C: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak.

Edirne 21°C: Gün boyu aralıklı sağanak.

İstanbul 20°C: Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülebilir. İç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Afyonkarahisar 20°C: Akşam saatlerinden itibaren yağış.

Denizli 23°C: Akşam saatlerinde sağanak.

İzmir 23°C: Gün boyunca aralıklı sağanak.

Muğla 21°C: Zaman zaman gök gürültülü sağanak.

AKDENİZ

Bölgenin batısında bulutlanma artarken yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana 30°C: Parçalı ve az bulutlu.

Antalya 27°C: Gece saatlerinde gök gürültülü sağanak.

Hatay 24°C: Az bulutlu.

Isparta 20°C: Gece saatlerinde sağanak.

İÇ ANADOLU

Kuzeybatı kesimlerde bulutlanma artıyor. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülebilir. Sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.

Ankara 21°C: Akşam saatlerinde kuzeybatıda yağış.

Eskişehir 17°C: Akşamdan sonra sağanak.

Kayseri 20°C: Parçalı ve az bulutlu.

Konya 24°C: Az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, batı kesimlerde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek.

Bolu 21°C: Akşam saatlerinden sonra sağanak.

Düzce 21°C: Akşamdan itibaren sağanak.

Sinop 26°C: Parçalı bulutlu.

Zonguldak 23°C: Akşama doğru sağanak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece iç kesimlerde pus ve sis olabilir.

Amasya 22°C: Az bulutlu.

Rize 23°C: Parçalı bulutlu.

Samsun 27°C: Parçalı bulutlu.

Trabzon 23°C: Az bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Bölgede hava az bulutlu geçecek. Sabah ve gece sis ve pus etkili olabilir.

Erzurum 11°C: Az bulutlu.

Kars 14°C: Az bulutlu.

Malatya 11°C: Az bulutlu.

Van 13°C: Az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel olarak az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece pus görülebilir.

Diyarbakır 18°C: Az bulutlu.

Gaziantep 23°C: Az bulutlu.

Mardin 21°C: Az bulutlu.

Siirt 19°C: Az bulutlu.