MİT koordinesinde İmralı ziyareti: İşte heyetin soracağı ilk soru

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapacağı görüşmeye ilişkin hazırlıklar netleşiyor. Mevzuat gereği terör suçlarından hükümlü ve tutuklu kişilerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilebilmesi için Adalet Bakanlığının yazılı izni gerekiyor. Bu nedenle komisyon üyesi milletvekillerinin bugün bakanlığa resmi başvuruyu iletmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’in karar alması halinde sürecin işletileceğini daha önce açıklamıştı.

LOJİSTİK VE TEKNİK SÜRECİ MİT ORGANİZE EDECEK

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre, ziyaretin ulaşımından oturma düzenine kadar tüm lojistik ve teknik süreç MİT tarafından planlanıyor. Pazartesi veya salı günü gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret için İmralı’ya ulaşımın helikopterle sağlanması üzerinde duruluyor.

Komisyonun bugüne kadar yaptığı tüm görüşmelerde tutanak tutuldu. Öcalan’la gerçekleştirilecek buluşmada da benzer bir uygulama yapılması gündemde. Ancak bu kez tutanakların Meclis stenografları tarafından değil, MİT görevlileri tarafından tutulması düşünülüyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI OLMAYACAK

Görüşme sırasında ses, görüntü ve fotoğraf kaydı alınacağı ancak kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle bunların hiçbirinin paylaşılmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, ziyaretin toplumda tepki oluşturduğu yönünde değerlendirmeler aldıklarını, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının uygun görülmediğini ifade etti.

İLK SORULARDAN BİRİ: ÇAĞRI YPG’Yİ KAPSIYOR MU?

Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı silah bırakma ve örgütün feshi çağrısına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunmasının beklendiği görüşme, daha sonra soru-cevap formatına dönecek. Heyetin ilk sorularından birinin, “Çağrınız YPG’yi de kapsıyor mu?” şeklinde olması planlanıyor. Böylece tartışmanın netleşmesi ve çağrının kapsamına ilişkin belirsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

Güvenlik kaynakları, İmralı’da yapılacak görüşmenin sürece olumlu katkı sunacağını düşünüyor. Aynı kaynaklara göre, Öcalan’ın toplantıda vereceği mesajlar, PKK’nın silah bırakma sürecini ve Suriye’nin kuzeyinde SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu hızlandırabilir.

Güvenlik kaynakları, geçtiğimiz günlerde Zap’tan çekilen PKK’nın, İmralı ziyaretinin ardından Öcalan’ın mesajları doğrultusunda kısa süre içinde Metina’dan da çekildiğini duyuracağını belirtiyor. Kaynaklar, Zap bölgesinde iki mağaranın boşaltıldığının sahada bizzat teyit edildiğini aktardı.