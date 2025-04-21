Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 53. bölüm canlı ve reklamsız izle

Birinci sezon sonunda Emir Selahaddin, kimliği belirsiz kişilerce kuyuya atılmış, onun kayıplara karışması yüzünden Sultan Nureddin Zengi, Kudüs Kuşatması’nı kaldırmak zorunda kalmıştı. Yeni sezon itibariyle Selahaddin, kuyudan İbelinli küskün şövalye Balian tarafından çıkarılır. İkili birbirlerini tanıyıp güvendikleri bir yola çıkarlar. Fakat yolda köle taciri tarafından kaçırılıp Mısır’a meydan dövüşlerine götürülürler. Diğer yandan Mısır, Kudüs’ün yeni kralı Amalrik ile Nureddin Zengi arasında gerginlik sebebidir. Darbeyle yönetime el koyan Vezir Dırgam Haçlıları desteğe çağırmış, bunu öğrenen Nureddin, Emir Şirkuh’un başında olduğu ordusunu Kahire’ye göndermiştir. Amaçları devrik vezir Şaver’i tahtına geri oturtmaktır. Tertip kurulur. Selahaddin’in dövüş meydanında başlattığı köle isyanı, Nil Nehri’ni aşıp şehre giren Şirkuh kuvvetleri ile birleşir. Vezir Dırgam devrilir. Yerine Vezir Şaver getirilir. Fakat Şaver kısa sürede Zengilerin Mısır’daki varlığından rahatsız olur. Kurduğu gizli planı işleterek Zengi ordusunu Kahire’den çıkarır.

Haçlılarla ile Zengiler tekrar Mısır için çekişmeye başlarlar. Sonunda galip gelen taraf Zengiler olur. Vezir Şaver ihanetinin bedelini canıyla öder. Emir Şirkuh tahta oturur. Fakat onun ani ölümü bütün dengeleri sarsar. Selahaddin Eyyubi Fatimi Halifesi’nin onayıyla yeni Mısır Veziri olur. İcraatlarını Nureddin Zengi’nin emri altında yürütür. Fakat Halep’te ortaya çıkan fitne baba oğul arasına soğukluk sokar. Nureddin Zengi’nin yıllar sonra doğan oğlu Melik Salih’in atabeyi Gümüştekin ve onun etrafında kümelenen şer odağı, Selahaddin’i kendilerine rakip ve düşman beller. Onların çıkardıkları fitnelerle baş eden Selahaddin, Nureddin Zengi ile arasını her zaman iyi tutmaya çalışır. Fakat Sultan’ın ölümü gittikçe büyüyen çekişmeyi ayan eder.

Fakat bunu kan dökmeden, suhuletle yapmak ister. Uzun mücadeleler sonucunda Melik İsmail etrafında toplanan güçleri bertaraf eder. Bu hamleyle beraber Kudüs’ü kuşatabilmek için elde olması gereken dört büyük şehir; Şam, Musul, Halep ve Kahire Selahaddin Eyyubi’nin hükmü altına girer. Sonraki süreçte Selahaddin, stratejik önemi haiz Haçlı kalelerini fethe soyunur. Adımlarını yüzünü Kudüs’e döndüğünde arkada sorun bırakmayacak şekilde atar.

Sultan Selahaddin, kutsal hedefi uğrunda gece gündüz çalışırken Kudüs tarafında Kral Amalrik ölmüş, tahta Luzinyanlı Guy oturmuştur. Her geçen gün etrafındaki çemberin daraldığını gören Kral Guy, selefinin politikasının aksine savaş yanlısıdır. Müslümanlarla kozunu paylaşıp Kudüs üzerindeki tehditi yok etmek ister. Bu tercih büyük savaş için hazırlığını tamamlayan Selahaddin’in istediği bir durumdur. İki ordu Hıttin’de karşı karşıya gelir. Savaş Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanır. Geriye ordusu kırılmış Kudüs’ün surlarını kuşatıp şehri teslim almak kalmıştır. Kudüs’ün savunmasının başında Selahaddin’in emirlik döneminden beri hukukunun olduğu Kont Balian vardır. Kuşatmaya direnemeyeceğini bilen Balian, şehri mukavemet göstermeden teslim etmeyi kabul eder.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002