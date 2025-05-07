Kuruluş Osman 191.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey'e karşı aradıkları başarıyı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük bir hayal kırıklığı içinde. Osman Bey'i yok edememenin verdiği öfke ve başarısızlık, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlıyor. Özellikle Kuçar'ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakı tehlikeye atabilecek...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 191.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
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Gözünü intikam bürüyen Kuçar, Osman Bey'e karşı yeni bir hamle hazırlığında. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey'in buna nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu. Kuçar'ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey'in fütühat planlarını tehdit edebilir.

Begüm Hatun Yakalandı: Bala Hatun'un Planı İşe Yaradı!

Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini vazifelendirir. Kayı'lara karşı intikamla dolu olan Begüm Hatun yakalayacaklardır. Bala Hatun, Begüm'ü ele geçirmek için nasıl bir oyun kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

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