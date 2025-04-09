Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 28.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 28.bölüm

Gerçeği bilen Civan’ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur’u ya da baba bildiği Tufan’ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 28. bölümüyle 9 Nisan Çarşamba saat 20.00’de NOW’da!

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