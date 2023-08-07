MasterChef 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye Allstar'da kim elendi?

MasterChef Türkiye All Star 6 Ağustos Pazar günü yaşanan üzücü eleme ve heyecan dolu anlar, yarışmanın tüm izleyicilerini ekran başına kilitledi. Sıcak rekabetin ve lezzet dolu mücadelelerin hüküm sürdüğü bu serüvende neler olduğuna hep beraber bakalım.

MASTERCHEF ALL STAR 6 AĞUSTOS HÜZÜN DOLU ELEME!

Yarışmacılar arasındaki kıran kırana mücadeleyle dolu MasterChef Türkiye All Star 6 Ağustos'ta izleyicileri ekran başına kilitledi. Eleme adaylarının netleştiği yarışmada, büyük bir merakla beklenen kim elendi sorusu gündemdeydi.

Heyecanlı geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise finale Mert ve Berker kaldı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU



Eleme potasına giren 7 yarışmacı, şeflerin karşısına çıkmak için büyük bir çaba sarf etti. Sonunda MasterChef All Star'dan elenen isim, izleyicileri şaşırttı.

BERKER'DEN ÜZÜCÜ VEDA KONUŞMASI



MasterChef All Star'dan elenen Berker şunları söyledi; "MasterChef benim için son buldu. 2020 senesiyle böyle gidip geliyorum. Ağlamayacağıma söz verdim çünkü MasterChef benim hayatımda çok güzel bir dönüm noktası. Bana açtığı kapı, yol beni geliştirmesi. Biliyorum All Star' dan sonra da bu olacak bu yüzden mutsuz değilim, çok mutluyum."

MASTERCHEF 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye All Star 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün ardından paylaşılacak. Takipte kalın!