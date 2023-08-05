MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir?

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Son eleme adayı kim olacak ? Şef Sinem Özler kimdir? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir?
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 47. bölümün dün akşam  yayınlandı.  Ardından  48. bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragmana dair  detaylar haberimizde. Bu akşamki bölümde son eleme adayı belirlenecek ayrıca günün yemeği Çengel olarak belirlendi. Yarışmaya bugün  Şef Sinem Özler konuk olacak. Yarışmacıları zorlu bir mücadele bekliyor. İzleyicilerin merak ettikleri arasında Şef Sinem Özler kimdir sorusu da  yer alıyor. Detaylar haberimizde...

KONUK OLARAK GELEN İSİM ÜNLÜ ŞEF SİNEM ÖZLER

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir? - Resim : 1

SİNEM ÖZLER KİMDİR ? 

Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır. Şef Sinem Özler Türkiye'nin önde gelen şeflerinden bir tanesidir.

MASTERCHEF'TE BUGÜN NELER OLACAK : GÜNÜN YEMEĞİ 

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir? - Resim : 2

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir? - Resim : 3

Son eleme oyunu öncesi artan gerginlik neredeyse tüm yarışmacılara yansıdı. Stüdyoda artan telaşla son eleme adayı belirlenmeden önce yarışmacılar aralarında geçen diyaloglarda  birbirlerine acımasızca eleştirilerde bulundular. MasterChef'te zorlu bir akşam olacak ve izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir? - Resim : 4

Eray'dan kırmızı takım kaptanı Gamze'ye sert sözler... Bu akşamın da kıran kırana geçeceğine dair  bir ipucu olarak fragmana yansıdı.

MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir? - Resim : 5

4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izledi4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izlediMedya
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