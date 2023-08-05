MasterChef Türkiye All Star 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Şef Sinem Özler kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 47. bölümün dün akşam yayınlandı. Ardından 48. bölüm fragmanı paylaşıldı. Fragmana dair detaylar haberimizde. Bu akşamki bölümde son eleme adayı belirlenecek ayrıca günün yemeği Çengel olarak belirlendi. Yarışmaya bugün Şef Sinem Özler konuk olacak. Yarışmacıları zorlu bir mücadele bekliyor. İzleyicilerin merak ettikleri arasında Şef Sinem Özler kimdir sorusu da yer alıyor. Detaylar haberimizde...

KONUK OLARAK GELEN İSİM ÜNLÜ ŞEF SİNEM ÖZLER

SİNEM ÖZLER KİMDİR ?

Sinem Özler 1980 İstanbul Fatih doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Sinem Özler, Seraf Restaurant'ın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. Sinem Özler evli ve 3 çocuğu bulunmaktadır. Şef Sinem Özler Türkiye'nin önde gelen şeflerinden bir tanesidir.

MASTERCHEF'TE BUGÜN NELER OLACAK : GÜNÜN YEMEĞİ

Son eleme oyunu öncesi artan gerginlik neredeyse tüm yarışmacılara yansıdı. Stüdyoda artan telaşla son eleme adayı belirlenmeden önce yarışmacılar aralarında geçen diyaloglarda birbirlerine acımasızca eleştirilerde bulundular. MasterChef'te zorlu bir akşam olacak ve izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

Eray'dan kırmızı takım kaptanı Gamze'ye sert sözler... Bu akşamın da kıran kırana geçeceğine dair bir ipucu olarak fragmana yansıdı.