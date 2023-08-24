MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

2023 MasterChef All Star Azerbaycan'da…

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam yayınlanan 66. bölümde Alican dokunulmazlık oyunun kazananı oldu ve eleme potasına 3. isim olarak Dilara'yı gönderdi.