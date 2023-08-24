MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti?

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MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti?
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 TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

TIKLA İZLE : MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 67 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

2023 MasterChef All Star Azerbaycan'da…

MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 1

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 2

Dün akşam yayınlanan 66. bölümde Alican dokunulmazlık oyunun kazananı oldu ve eleme potasına 3. isim olarak Dilara'yı gönderdi.

MasterChef Türkiye All Star 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kim eleme potasına gitti? - Resim : 3

Benim Güzel Ailem 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Sina ile Damla barışacak mı? Benim Güzel Ailem son bölümde neler oldu?Benim Güzel Ailem 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Sina ile Damla barışacak mı? Benim Güzel Ailem son bölümde neler oldu?Medya
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