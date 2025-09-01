MasterChef Türkiye’de kim elendi? 1 Eylül canlı izle

TV8 ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye’de bu haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

 Eleme potasında yer alan isimler, yaratıcı tarifleriyle jüriyi etkilemeye çalıştı. Ancak bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Eleme oyunları sonunda potaya giren yarışmacılar şunlar oldu:

Gizem
Cansu
İrem
Mert
Çağlar
Sümeyye
Hilal

İlk oyunda yarışmacılardan kuşkonmaz kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Bu oyunda başarılı olan Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkmayı başardı.

Geriye kalan Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert, yarışmada kalabilmek için ikinci oyunda hünerlerini sergiledi. Zorlu mücadelenin sonunda jürinin kararıyla bir isim yarışmaya veda etti.

Bu haftanın elenen ismi Hilal oldu. Böylece Hilal, MasterChef Türkiye 2025 macerasına veda eden yarışmacı olarak kayıtlara geçti.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

