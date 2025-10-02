Melek Mosso eşi kimdir? Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç neden boşandı?

Şarkıcı Melek Mosso ve klip yönetmeni–oyuncu Serkan Sağdıç, 2 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

İstanbul’da görülen duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme kayıtlarına göre boşanmanın gerekçesi olarak “şiddetli geçimsizlik” yer aldı.

Mosso ve Sağdıç’ın evliliği 2022 yılında başlamış, ikili müzik ve sanat camiasında dikkat çeken çiftler arasında gösterilmişti.