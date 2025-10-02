İnstagram bizi dinliyor mu? CEO Mosseri yıllar sonra gizlilik iddialarına yanıt verdi

İnstagram kullanıcılarının en çok merak ettiği “uygulama bizi telefondan dinliyor mu?” sorusuna, platformun CEO’su Adam Mosseri yanıt verdi. Mosseri, mikrofon iddialarını reddetti ancak reklamların “rastlantısal” görünebileceğini kabul etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Instagram’ın kullanıcıları mikrofon aracılığıyla dinlediği iddiaları yıllardır gündemdeydi. Özellikle telefonda konuşulan bir ürünün kısa süre sonra Instagram’da reklam olarak belirmesi, bu şüpheyi artırmıştı.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, iddialara bir video mesajla yanıt verdi. Mosseri, dinleme iddialarını kesin bir dille reddederek, bunun gizliliğe yönelik büyük bir ihlal olacağını söyledi. “Instagram sizi dinliyor olsaydı, bundan haberiniz olurdu” diyen Mosseri, iOS ve Android işletim sistemlerindeki güvenlik mekanizmalarının mikrofonun aktif olup olmadığını kullanıcıya gösterdiğini hatırlattı.

REKLAMLAR NEDEN “DİNLENİYORMUŞ GİBİ” GÖRÜNÜYOR?

Mosseri, telefonda konuşulan bir ürünün reklamlarda görülmesinin birkaç nedeni olabileceğini açıkladı. Kullanıcıların çoğu zaman o ürünü daha önce arattığını, reklamverenlerin Instagram ile veri paylaştığını ve algoritmanın ilgi alanlarına göre reklamları kişiselleştirdiğini belirtti. Ayrıca bazen daha önce görülen reklamların fark edilmeden geçilmiş olabileceğini söyledi.

Mosseri’nin dikkat çekici bir yorumu ise “Bazen evren öyle hizalanır ki, bahsettiğiniz şey aniden reklam olarak karşınıza çıkar” ifadesi oldu.

İNANDIRI OLMAYACAK

CEO, sözlerini “Ne kadar açıklamaya çalışsam da bazılarınız bana inanmayacak” diyerek bitirdi. Kullanıcı yorumları da bunu doğrular nitelikteydi. Bir yorumda, “İnsanların konuşmalarını dinliyor olsaydım ben de aynısını söylerdim” denirken, bir başka yorumda “2025’te kimse Google’da arama yapmıyor, telefonun yanına fısıldıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Instagram
