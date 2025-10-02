Ahmet Minguzzi davasında mütalaa: 2 sanığa 24 yıl hapis talebi, duruşma ertelendi

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. İki sanık için 24, diğer iki sanık için 20 yıl hapis cezası istendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ahmet Minguzzi davasında mütalaa: 2 sanığa 24 yıl hapis talebi, duruşma ertelendi
Yayınlanma:

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar A.Ö. ve M.A.D. için ise “çocuğu kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 20 yıl hapis istendi. A.Ö. için ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora göre cezada değişiklik olabileceği belirtildi.

Sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

Narin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildiNarin Güran dosyasında şok gelişme: 3 isim tahliye edildiGündem
Naci Görür'den açıklama! Beklenen Marmara depremi maalesef olacakNaci Görür'den açıklama! Beklenen Marmara depremi maalesef olacakYurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"Gündem
çocuk kadıköy
Günün Manşetleri
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
"Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Soruşturma cinayet büroya devredildi! Soruşturma cinayet büroya devredildi!