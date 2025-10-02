Ahmet Minguzzi davasında mütalaa: 2 sanığa 24 yıl hapis talebi, duruşma ertelendi

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar A.Ö. ve M.A.D. için ise “çocuğu kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 20 yıl hapis istendi. A.Ö. için ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora göre cezada değişiklik olabileceği belirtildi.

Sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.