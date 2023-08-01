Müge Anlı İle Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezonda olacak mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu merakla bekleniyor. 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapan program, geçtiğimiz sezon 17 cinayet dosyasını aydınlatarak büyük başarıya imza attı. Aynı zamanda "Pati Buldular" projesiyle 689'a yakın kayıp patiyi sahiplerine kavuşturdu. Programın sıkı takipçileri şimdi Müge Anlı'nın yeni sezon ne zaman başlayacağını merak ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN KIZILAY İŞBİRLİĞİ İLE 100 MOBİL AŞEVİ ÜLKEYE KAZANDIRILDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirdiği rekor bağış kampanyaları sayesinde toplamda 100 adet mobil aşevi ülkeye kazandırıldı.

ayrıca geçtiğimiz sezon boyunca, Müge Anlı ile Tatlı Sert, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve çözülen cinayetlerle adından sıkça söz ettirdi. İzleyicilerinin desteğiyle, 23.234 tekerlekli sandalye, 2.970 akülü sandalye ve toplamda 26.204 sandalye dağıtıldı. Ayrıca, 15.074 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı. Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet gönderildi. 302 bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı da yardıma muhtaçlara gönderildi.

MÜGE ANLI VE EKİBİ YENİ SEZONDA CİNAYETLERİ AYDINLATMAYA VE KAYIPLARI BULMAYA DEVAM EDECEK

Müge Anlı ve uzman ekibi, yeni sezonda da pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya ve milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek.

MÜGE ANLI YENİ SEZONDA EKRANLARDA OLACAK MI? YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Müge Anlı yeni sezonda ekranlarda olacak. Yeni sezon başlangıcı için henüz resmi olarak tarih açıklanmamış olsa da genel olarak Ağustos sonu veya Eylül başında başlayacağı düşünülüyor. Programın yayın tarihine dair kesin bilgiler açıklandığında sitemizden de öğrenebilirsiniz. Takipte kalın!